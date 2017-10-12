خبراء يحددون مخاطر الإنترنت

© Fotolia/ Yiorgosgr بريطانيا تستثمر 600 ألف جنيه للحد من الولع الجنسي بالأطفال في الإنترنت

ووفقا لدراسة نشرت على موقع "نو بي 4" ، مازالت القرصنة أداة رئيسية لمجرمي الإنترنت، الذين يسعون إلى تثبيت برامج ضارة على أجهزة كمبيوتر المستخدمين، للحصول على معلوماتهم الشخصية.

ورغم معرفة معظم المستخدمين عن القرصنة، فالمهاجمون يتخذون حيلا جديدة تسمح لهم بالمهاجمة مرارا وتكرارا.

وهناك قائمة المواضيع التي تجبر المستخدمين على النقر على الروابط الضارة، فيقوم المخترقون بإرسال رسائل كاذبة تقودها إشعارات حول خطر تسرب المعلومات الشخصية للمستخدمين، فالإشعارات يمكن أن تكون عبارة عن تذكير ضرورة تغيير كلمة سر البريد الإلكتروني أو تحديث بيانات الحسابات الأخرى.

ودخل أيضا في قائمة العشرة الأوائل، إشعارات اىستلام رسائل، إشعارات التعرف على شروط التأمين أوالإجازات المرضية، ويقوم 8 إلى 14 بالمئة من المستخدمين بفتح هذه الإشعارات.

وأيضا ترسل رسائل كاذبة نيابة عن شبكات التواصل الاجتماعية والخدمات. وفي أول القائمة العلامة التجارية "لينكد إن" فيرسل باسمها العديد من الرسائل الكاذبة.