الكشف عن المدن الأخطر في العالم...بينها مدينة عربية

كشفت مجلة "ذي إيكونوميست" تقييم أشار إلى أخطر المدن في العالم، وكانت مدينة عربية ضمن العشرة الأوائل في الترتيب.

© Sputnik. Igor Zarembo قائمة أسوأ جواز سفر في العالم

حصلت مدينة كاراتشي الباكستانية على المرتبة الأولى كأخطر مدينة في العالم، حيث سجلت هذه المدينة 3877 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة. وقال القائمين على التصنيف، إنهم أخذوا في الاعتبار سلامة الصحة والبنية التحتية، فضلا عن الأمن الشخصي والرقمي.

بينما جاءت في المرتبة الثانية بين المدن الأكثر خطورة في العالم، مدينة يانغون (ميانمار). وجاء بعدها في القائمة عاصمة بنغلاديش، دكا، كما جاء في قائمة المدن العشر الأوائل في الخطورة، كراكاس وجاكرتا وطهران والقاهرة ومانيلا، فضلا عن كيتو (عاصمة الإكوادور) ومدينة هوشي (من أكبر مدن فيتنام).

بينما جاءت كلا من طوكيو وسنغافورة وأوساكا من المدن الأكثر أمانا في العالم.