اعتقال 5 في أمريكا لارتكابهم جريمة قتل وحشية في عام 1983

قال مسؤولون، إن تحقيقات تجرى منذ عقود بولاية جورجيا الأمريكية في جريمة قتل رجل أسود عام 1983 توجت باعتقال خمسة من البيض يوم الجمعة بينهم اثنان من ضباط إنفاذ القانون اتهموا بإعاقة التحقيق.

© REUTERS/ OSWALDO RIVAS "نايت" يهدد الولايات المتحدة بعدما قتل 20 شخصا في أمريكا الوسطى

وتم العثور على جثة تيموثى كوجينز (23 عاما) في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1983 بمنطقة عشبية بالقرب من خطوط كهرباء فى منطقة سانيسايد على بعد حوالى 48 كيلومترا من جنوب وسط مدينة أتلانتا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال مكتب رئيس بلدية مقاطعة سبالدينج في بيان "تعرض كوجينز" للقتل الوحشي" وتبدو على جثته علامات الصدمة.

وقال داريل ديكس رئيس بلدية مقاطعة سبالدينج في مؤتمر صحفي، إن المحققين تحدثوا إلى أشخاص يعرفون كوجينز، لكن التحقيق لم يتقدم.

وفي مارس/آذار الماضي، دفعت أدلة جديدة محققين من مكتب التحقيقات في جورجيا ومقاطعة سبالدينج إلى إعادة النظر في القضية.

ولم يقدم ديكس تفاصيل عن طبيعة الأدلة قائلا، إنه تم الحصول على معلومات جديدة بعدما أعلنت السلطات خلال هذا الصيف لوسائل الإعلام أن القضية أعيد فتحها.

وأشار إلى أن بعض الشهود اعترفوا بأنهم كان لديهم معلومات عن القضية منذ سنوات ولكنهم كانوا يخشون التقدم بها.

واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص يوم الجمعة، فيما يتصل بالقتل حيث اتهم كل فرانكي جيبهاردت (59 عاما) وبيل مورو (58 عاما) بالقتل والاعتداء الجسيم وجرائم أخرى.

وقال ديكس إن غريغوري هوفمان (47 عاما) اتهم بعرقلة وانتهاك القسم الذي أداه عند توليه منصبه. وكان هوفمان ضابط احتجاز بمكتب رئيس بلدية مقاطعة سبالدينج.

كما اعتقل لامار بون وهو ضابط شرطة ببلدة ميلنر جنوب مقاطعة سبالدينج واتهم بعرقلة التحقيق إلى جانب ساندرا بون (58 عاما) وهي أم لامار وفقا لما ذكرته محطة أتلانتا التلفزيونية "وكسيا".

وقال ديكس، إنه على اقتناع بأن الجريمة ارتكبت بدوافع عنصرية.