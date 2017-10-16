زبون غير راض قتل الحلاق بسيخ (فيديو)

قتل زبون غير راض عن الحلاقة، مصفف الشعر بسيخ وضربه ثلاث مرات في منطقة القلب. وحصل ذلك في ضواحي مدينة موسكو. وسجلت لحظة الهجوم على شريط الفيديو.

ويظهر في مقطع الفيديو، رجل في الشارع يضرب الضحية ثلاث مرات ويرحل. وبعد ذلك، عندما حاول مصفف الشعر القيام تعرض لضرب مبرح مرة أخرى. ومن المستغرب أن المارين بجانب الحادث لم يبالوا بالأمر.

ونتيجة لذلك، غادر الجاني مسرح الجريمة دون عائق، وتوفي الضحية نتيجة الضربات التي تلقاها قبل وصول سيارة الإسعاف.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية، إن الحادث وقع يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول. وجاء قبل يوم، رجل مجهول ليحلق شعره، والحلاق مواطن من أوزبكستان. وفي اليوم التالي عاد الزبون غاضبا، وقال إنه كان غير راض عن حلاقته بـ 200 روبل (قرابة أربعة دولارات)، وطلب منه إصلاح قصة الشعر.

ولكن حتى بعد إصلاح الحلاقة الشعر، ظل الرجل غير راض عن الامر، فسحب مصفف الشعر إلى الشارع ثم قتله.

وأضافت وسائل الإعلام الروسية، إن ضباط الشرطة يبحثون حاليا عن المجرم.