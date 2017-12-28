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19:51 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    أثينا، اليونان

    بالصور... أشجار عيد الميلاد في مختلف البلدان

    © REUTERS/ Costas Baltas
    مجتمع
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    يرجع تاريخ أشجار عيد الميلاد إلى القرون الوسطى وتحديدا إلى القرن السادس عشر في ألمانيا، لكن جذوره تعود إلى الوثنية.

    سبوتنيك. سعت المسيحية في السنوات الأولى من نشأتها، لتوسيع الإيمان، وجلب المؤمنين الجدد كثيرا من تقاليدهم معهم. على سبيل المثال، مهرجان الرومان ساتورناليا، الغرض من هذه الاحتفال الإعراب عن التقدير لزحل، إله الزراعة والبذر والتربية، بحسب ما نقلته "كاماريلو أكورن".

    ويقول البعض استوحت أكاليل الزهور دائمة الخضرة لفكرة شجرة عيد الميلاد، والبعض الآخر يقول، أن العرف بدأ مع قديس بارز.

    ويقال إن بونيفاس، المبشر المسيحي جاء إلى ألمانيا في القرن الثامن، وقام بقطع شجرة البلوط التي يعتبرها الوثنيون مقدسة.

    ونصح القديس الوثنيين أن يستخدموا شجرة التنوب، الدائمة الخضرة ورمز الحب الأبدي لله. وهكذا، بدأ المسيحيون في وقت مبكر الاحتفال بولادة رسول الله مع الأشجار دائمة الخضرة.

    ووفقا لأساطير ثانية قام، مارتن لوثر، المصلح المسيحي ومؤسس البروتستانتية، بوضع شجرة الصنوبر في بيته، بعدما بهر بجمالها خلال جولة في الغابات ليلا في فصل الشتاء.

    • زغرتا، لبنان
      زغرتا، لبنان
      © REUTERS/ Omar Ibrahim
    • باكو، أذربيجان
      باكو، أذربيجان
      © Sputnik. Murad Orujov
    • بيروت، لبنان
      بيروت، لبنان
      © REUTERS/ Ali Hashisho
    • روما، إيطاليا
      روما، إيطاليا
      © REUTERS/ Tony Gentile
    • أثينا، اليونان
      أثينا، اليونان
      © REUTERS/ Costas Baltas
    • لشبونة، البرتغال
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      © REUTERS/ Rafael Marchante
    • بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين
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      © REUTERS/ Ammar Awad
    • صوفيا، بلغاريا
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    • كييف، أوكرانيا
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      © REUTERS/ Valentyn Ogirenko
    • غروزني، الشيشان
      غروزني، الشيشان
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    • هونغ كونغ
      هونغ كونغ
      © AFP 2017/ Tengku Bahar
    • لندن، بريطانيا
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      الرقة، سوريا
      © AFP 2017/ Delil Souleiman
    • براغ، التشيك
      براغ، التشيك
      © REUTERS/ David W Cerny
    • برلين، ألمانيا
      برلين، ألمانيا
      © AP Photo/ Markus Schreiber
    • أثينا، اليونان
      أثينا، اليونان
      © REUTERS/ Costas Baltas
    • فيلنيوس، ليتوانيا
      فيلنيوس، ليتوانيا
      © REUTERS/ Ints Kalnins
    • نهر ينيسي بكراسنويارسك، روسيا
      نهر ينيسي بكراسنويارسك، روسيا
      © REUTERS/ Ilya Naymushin
    • تبيليسي، جورجيا
      تبيليسي، جورجيا
      © Sputnik. Alexandr Imedashvily
    • القدس، فلسطين
      القدس، فلسطين
      © REUTERS/ Ammar Awad
    1 / 21
    © REUTERS/ Omar Ibrahim
    زغرتا، لبنان

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    قديس, تاريخ, عيد الميلاد, أشجار, العالم
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