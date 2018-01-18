للمرة الأولى... امرأة إيرانية تبث تعليقا عن مسابقات رياضية مدة 10 ساعات

استمر تقرير الإيرانية، مائدة علاقة مند، عن مباريات كابادي على الإنترنت مدة 10 ساعات.

وتعمل مائدة مقدمة برامج على الراديو منذ 16 عاما. واجتازت بنجاح اختبار التقديم لتصبح إحدى النساء القليلات اللواتي يعملن في الراديو في إيران.

قالت مائدة لـ"سبوتنيك" إن ولادتها كمقدمة برامج جرت في محطة "الشباب" الإذاعية. وانتقلت في عام 2002 إلى العمل لصالح شركة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإيرانية، حيث عملت مدة 4 سنوات. ثم اضطرت لمتابعة دراستها الجامعية وتم نقلها إلى راديو "طهران". وعملت هناك 9 سنوات، حتى تم قبولها رسميا في شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وتم نلقها إلى محطة الرياضة لخبرتها في إعداد البرامج الرياضية.

وتختص مائدة بالتقارير عن كرة الطائرة والتنس والأيروبيك. كما أنها تمارس الرياضة. ولديها خبرة في التحكيم، التي حصلت عليها أثناء بطولة التنس النسائية بين فرق الدول المسلمة. وأعدت مائدة بعد ذلك إصدارها الأول عن الألعاب الدولية تحت عنوان "عشرة الفجر" (التي يحتفل فيها مدة 10 أيام بعودة آية الله الخميني) بمشاركة إيران وتركيا وفريقين أجنبيين. كما أعدت المراسلة برنامجا حول مسابقة "مائتان وستون مترا" وتنس الطاولة والكابادي (لعبة جماعية شعبية في إيران والهند وباكستان) والرماية.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI مخرجة إيرانية مرشحة للأوسكار تتحدى ترامب أن يشاهد فيلمها

وذكرت مائدة أن أكثر الذكريات الحزينة في مسيرتها العملية، عندما تم ترشيحها لتغطية بطولات عالمية في كوريا الجنوبية، ولكن تم تفضيل رجل عليها.

ووفقا لأقوال مائدة، يجب عدم استخدام المصطلحات الرياضية في التقارير، لأن عددا قليلا من الناس يفهمها. وأكدت على ضرورة شرح التفاصيل المختلفة من اللعبة بلغة بسيطة للمستمع.

وقد سجلت مائدة رقما قياسيا منذ فترة قصيرة، أثناء تغطية مسابقات في محافظة غولستان الإيرانية. فقد قالت مائدة: "لقد حطمت رقما قياسيا منذ 40 عاما، منذ الثورة الإسلامية. أنا أول امرأة تبث تقريرا عن ألعاب الكابادي الآسيوية لمدة 10 ساعات".

وتخطط مائدة مستقبلا لإطلاق برنامج للنساء لأن عدد المراسلين ومقدمي البرامج من النساء قليل في مجال التلفزيون والإذاعية.