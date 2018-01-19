انخفاض معدل الولادة في الصين في 2017

نشرت صحيفة "تشاينا ديلي"، اليوم الجمعة، نقلا عن بيانات من مكتب الإحصاء الوطني، أن عدد المواليد في الصين انخفض 3.5 في المئة، أي إلى 17.23 مليون، العام الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض رغم خطوة اتخذتها بكين في عام 2016 لتخفيف ما يطلق عليه "سياسة الطفل الواحد" والسماح لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثان. بحسب وكالة "رويترز".

وجاء تخفيف القيود على الإنجاب في ظل مخاوف بشأن زيادة سريعة في عدد كبار السن في الصين.

© Fotolia/ Kaspars Grinvalds ولادة طفلة بعد تجميدها مدة 25 عاما

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم لجنة تنظيم الأسرة قوله إن تراجع عدد المواليد العام الماضي يرجع لوجود عدد أقل من النساء في سن الإنجاب وتنامي عدد الأشخاص الذين يؤجلون الزواج والحمل.

وذكرت الصحيفة أن الانخفاض في المواليد كان مفاجئا لكن الرقم لا يزال أعلى من متوسط عدد المواليد في الأعوام الخمسة السابقة.

وأظهرت أرقام نشرتها الجمعية الصينية للأمن الاجتماعي في العام الماضي أن من المتوقع أن يبلغ عدد كبار السن 400 مليون شخص بحلول نهاية عام 2035 ارتفاعا من نحو 240 مليونا حاليا مما يزيد الضغوط على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة هذا الشهر إن متوسط العمر في الصين بلغ 76.5 عام في 2017 مقارنة مع 74.83 عام في 2010.