بعد "الغطاس"... السفير الأمريكي يغازل الشعب الروسي (فيديو)

© Sputnik. Alexey Druzhinin بالفيديو والصور... بوتين يحتفل بعيد الغطاس في المياه الباردة

سبوتنيك. وقام هانتسمان بالغطاس في دير القدس الجديدة، ثلاث مرات وكانت زوجته بانتظاره عند خروجه من الماء مع المنشفة والشاي الساخن، بحسب ما نقلته "كومسومولسكايا برافدا"

وقال هانتسمان، "أشعر بصلة كبيرة مع الشعب الروسي! هذه تجربة لا تنسى"، وأشار هانتسمان، أنه قبل الغطاس تطلع عن هذا التقليد وشاهد مقاطع فيديو على "اليوتيوب".

وبالإضافة إلى السفير، قام سبعة رجال آخرين من السفارة الأمريكية وامرأتين في المشاركة بالغطاس.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي على ترشيح هانتسمان لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، وفي 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتبر عيد الغطاس أو عيد التجلي الإلهي تقليدا متوارثا على مر القرون، حيث يقوم الروس بكسر جليد الانهار والبحيرات و فتح ثغرة على شكل صليب ومباركة المياه واستقبال والغطس في المياه الباردة. وكل واحدة من هذه الفجوات التي تعد في الانهار والبحيرات التي تسمى بالاردن تذكيرا بالنهر المبارك الذي تعمد فيه السيد المسيح من قبل يوحنا المعمدان. ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.