بالفيديو... الشرطة الأمريكية تكنس آلاف الدولارات من الطريق السريع

تفاجئ سكان ولاية "إلينوي" الأمريكية، أمس الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني، بالآلاف من الدولارات تتطاير في الهواء على طريق سريع.

وأمرت الشرطة الأمريكية بإغلاق الطريق السريع، لأكثر من ساعة، لجمع الأموال التي تطايرت، بعد انقلاب شاحنة نقل أموال، قال رجال الشرطة أن سائقها كان يقود بسرعة عالية، وفقد السيطرة عليها.

وأوضحت شبكة "سي بي إس" أن الشاحنة كانت تنقل أموال "ماكينة المقامرة"، وسارع رجال الشرطة بغلق الطريق لجمع الأموال، التي كانت أغلبها من فئة 5 و10 و20 دولارا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجال الشرطة وهم يكنسون الأموال التي غطت الطريق السريع.

It was actually raining money on an Illinois interstate after a truck carrying cash from a video gambling machine lost control and collided with a car spraying $5, $10 and $20 bills all over and forcing police to shut the road down for an hour pic.twitter.com/3983fFZQsu @newnewspage — Breaking News (@newnewspage) January 25, 2018

​كما ذكرت أنه قد تم نقل السائق إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية والتأكد من سلامته.