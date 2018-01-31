بالصور... كرستيانو يصعق حبيبته في عيد ميلادها

احتفل النجم الرياضي، كرستيانو رونادو، مع حبيبته، جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الرابع والعشرين. وعلى الرغم من ذلك لم تكن الفتاة بحالة جيدة، حيث كان الجو مليئا بالتوتر بسب الشائعات حول المراسلات الليلية للرياضي مع عارضة الأزياء ريان سوغدن.

وتظهر الصور، التي تمكن بعض المصورين من التقاطها، محاولة جورجينا تغطية وجهها بحقيبة سوداء صغيرة، بينما يحاول النجم اقتيادها إلى داخل المطعم، ولكن يبدو أن مزاج الفتاة لم يتغير، حسب صحيفة "ذا صن".

ويشار إلى أن رونالدو وريان تعارفا على بعضهما في عام 2009. وجاء في المراسلات أن الرياضي طلب من عارضة الأزياء أن تراسله عن طريق "الفيس بوك"، مضيفا أنه سوف يقوم بالاتصال بها بعد ساعة إن تركت رقم هاتفها، مؤكدا أنه الآن في الفندق. وأجابت عارضة الأزياء أنها تستعد لاستقبال صديقها من العمل، وبعدها يخططان للجلوس معا، حيث أجاب رونالدو بأنه يعتقد أن المراسلات التي بينهم في آخر الليل لا يمكن أن تعجب صديقها.

СМИ: Криштиану Роналду испортил отношения с Родригес из-за переписки с моделью



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وانتهت المراسلة بعد أن طلب صديق العارضة من الرياضي أن يتركها وشأنها. ووفقا لبعض المصادر، فإن كرستيانو يكتب للعارضة من وقت لآخر، وأن المراسلات تتطور إلى شيئ أكبر من ذلك.