إعلام: السعودية تسمح للنساء بالعمل في المطاعم

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE بعد السماح لهن بالقيادة... مطالب بعمل النساء السعوديات كطيارات

سبوتنيك. وستخضع المرأة في المرحلة الأولى، لفترة تجريبية في 16 مطعما في البلاد.

كما سيتم إنشاء مجلس استشاري خاص مع أصحاب المطاعم الذين سيناقشون استراتيجية توظيف المرأة في هذا المجال.

وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة البطالة بين النساء 33 في المئة، ويبلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة 12 في المئة.

وفي وقت سابق، لم يكن بوسع المرأة سوى الحصول على عمل في عدد محدود من المناطق وفي ظروف معينة في السعودية. وزيادة مشاركة المرأة في العلاقات الإنتاجية هي جزء من الإصلاحات الاقتصادية للسلطات السعودية تسمى "رؤية 2030". ووفقا لهذه الاستراتيجية، من المزمع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المئة بحلول عام 2030.