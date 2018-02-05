دراسة: 19 دولة تتمتع بالديمقراطية في العالم ودولة عربية بين أسوء خمس دول

نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية تقريرا حول وضع الديمقراطية في العالم، والدول التي تتمتع بأكبر قدر من الديمقراطية والحرية.

© AP Photo/ Manu Fernandez رئيس حكومة كتالونيا المقال يدعو لـ"مقاومة ديمقراطية" ضد إسبانيا

الدراسة التي نشرتها الصحيفة البريطانية تعتمد على عدد من المؤشرات التي يتم من خلالها تقييم الحالة الديمقراطية في البلاد ومدى ممارستها.

خلص التقرير إلى أن حوالي ثلث سكان الكرة الأرضية لا يتمتعون بالديمقراطية، وشمل التقييم 89 بلدا حصلت على نقاط أقل من العام الماضي.

واحتلت النرويج صدارة الدول الديمقراطية للعام السابع على التوالي، ومن ثم جاءت آيسلندا وبعدها السويد ونيوزيلاندا والدنمارك وكندا وإيرلندا

وأستراليا وسويسرا وفنلندا.

ومن الدول الأقل تمتعا بالديمقراطية بحسب الدراسة، جاءت كوريا الشمالية وسوريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية ضمن تصنيف ما يسمى "ديمقراطية معيبة" بعد فقدان الثقة العامة في أداء الحكومة.

كما شهد التصنيف اقتراب إسبانيا من تصنيف "ديمقراطية معيبة" بعد رفض الحكومة إجراء استفتاء لاستقلال كتالونيا.