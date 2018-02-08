امرأة خليجية غاضبة "تعض" شرطيا بشكل عنيف

قامت النيابة العامة في إمارة دبي باتهام امرأة خليجية ( 50 عاما) بالاعتداء على ضابط شرطة، حيث عضت يده وتسببت بأضرار بالممتلكات العامة.

© Fotolia/ Halayalex لغة الجسد تكشف دلالات وأسباب عض المرأة على شفتيها

وكشفت التحقيقات، بأن المرأة أتت إلى مركز شرطة "الراشدية" لزيارة ابنتها المحتجزة لديهم في غير الوقت المحدد للزيارة.

وفي حين إخبارها من قبل الشرطي أنها لا تستطيع زيارة ابنتها ومنعها من الدخول، انتابها الغضب وبدأت بعض يده بشكل عنيف، فيما حاولت الشرطة القبض عليها بعد أن قاومت بشدة، وكسرت طاولة زجاجية تبلغ قيمتها 400 درهم. وفق صحيفة "صدى" التركية.

والجدير بالذكر، أنه قد تم الحكم عليها غيابيا وتغريمها بمبلغ قدره 10 آلاف درهم، مما اضطرها لإعادة النظر في القضية واستئناف الحكم.