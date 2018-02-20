هل تعتبر روسيا جزءا من أوروبا؟

أجرت الاستطلاع مؤسسة "Ifop "من 20 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2017، حول إذا ما يعتبر مواطنو فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا روسيا جزءا من أوروبا.

وشملت 3228 مشاركا فوق الـ 18 سنة من العمر. وتمثل فئات الاستطلاع في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا حسب الجنس والعمر والجغرافيا. الحد الأقصى للخطأ في البلد ككل هو 3.1%مع مستوى ثقة 95%.