طلب توظيف قدمه ستيف جوبز قبل 40 عاما يباع في مزاد علني

أعلنت دار مزادات أمريكية شهيرة أنها ستعرض، في شهر مارس/ أذار المقبل، طلب توظيف قدمه مؤسس شركة "آبل" ستيف جوبز قبل أكثر من 40 عاما.

وذكرت دار مزادات "آر آر" في بوسطن، التي ستعرض طلب الوظيفة، أن القيمة الأولية تقدر بنحو 50 ألف دولار.

وقالت صحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية إن الطلب يعود إلى عام 1973 وبه أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم.

وحمل الطلب اسم ستيف جوبز، وفي خانة العنوان كتب كلية "ريد" في ولاية "أوريغون" التي درس بها.

Three autographs by #Apple co-founder Steve Jobs going up for auction March 8 https://t.co/c0gsKJ16jw pic.twitter.com/0fMfrk121C — GAFAM Newz (@GAFAM_Newz) February 20, 2018

​وكتب جوبز، الذي أصبح فيما بعد أحد أثرى أثرياء العالم، عن نفسه في طلب الوظيفة أنه "مهندس تقني أو مصمم برمجيات"، كما كتب اسم شركة "هيوليت باكارد" الرائدة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا باعتبارها مرجعا عند السؤال عنه.

ومن المقرر أن يعرض طلب الوظيفة في مزاد خلال الفترة من 8 إلى 15 من مارس القادم.