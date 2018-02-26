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    عدنان أوكطار

    مقدم برامج تركي شهير يمتنع عن الوعظ الديني "بالفتيات العاريات" في برنامجه (فيديو)

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    صرح مقدم البرامج التركي الشهير، عدنان أوكطار، الذي يقدم برنامج "عدنان أوكطار وقططه البشرية"، عزوف ضيوفه من الفتيات بالاشتراك في حلقات برنامجه المتنوعة، بما فيها الدينية.

    اسطنبول
    © Sputnik. Anton Denisov
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    سبوتنيك. وكانت قد شاركت في برنامج أوكطار نساء شبه عاريات بمكياج صارخ يبدو وكأنهن فتيات ليل.

    وقد أثارت ملابس وسلوك هذه النساء، اللواتي أطلق عليهن مقدم البرنامج اسم "القطط" أثناء بثه، منذ وقت طويل نقاشا عاصفا في تركيا.

    وازدادت حدة التوتر حول أوكطار أكثر بعد البيان الأخير لرئيس إدارة الشؤون الدينية في تركيا علي إرباش، الذي سمى أوكطار بـ"الشخص المريض عقليا".

     وردا على ذلك، قال مقدم البرنامج لإرباش إن رواتب موظفي الإدارة تدفع، من بين أمور أخرى، من الضرائب التي تفرض لبيوت الدعارة".

    وبعد ذلك أجرى المجلس الأعلى للإذاعة التلفزيونية في تركيا، فحصا إداريا للبرنامج الذي يتم بثه عبر الإنترنت.

    وردا على أسئلة مراسل مكتب التحرير التركي "دويتش ويل"، ذكر  أوكطار أنه "حل المشكلة بطريقة جذرية"، "القطط" سيئة السمعة لن تشارك بعد في برامجه.

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    الكلمات الدلالية:
    الدعارة, الدين الإسلامي, برنامج, مكياج, ليل, عاريات, فتاة, فتيات, نساء, وكالة سبوتنيك, عدنان أوكطار, تركيا
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