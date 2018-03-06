إقامة احتفال "الروايات الكلاسيكية الحية" في المركز الثقافي الروسي في مصر

عقدت المسابقة السنوية للقراء الشباب، التي نظمت في مصر بالتعاون مع مؤسسة "الروايات الكلاسيكية الحية"، في المركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة بمشاركة ما يقرب من عشرين من الفنانين الشباب من مختلف المدن المصرية، ومثلوا روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومصر.

© AP Photo/ Amr Nabil "إنقاذ اليهود من الفناء" في معرض القاهرة للكتاب

سبوتنيك. وقالت المسؤولة عن المسابقة الدولية "الروايات الكلاسيكية الحية"، إيلينا تشاليدزي، "تمتع الفنانون الشباب والمشاهدون بالاحتفال. أطفالنا موهوبون للغاية، وهذه المسابقات تسمح لهم إظهار أنفسهم، والإيمان بنقاط القوة الخاصة بهم، وتجربة أنفسهم في دور جديد. ويمنحنا هذا سببا إضافيا للفخر بالجيل الأصغر سنا. ومسابقات كهذه هي جسر لأطفالنا في عالم ضخم وغني من الأدب".

وكما اعترف المنظمون، أنهم كانوا يخشون قليلا أن "قراءة مقاطع كبيرة من النثر على المسرح يمكن أن تتعب الجمهور". ومع ذلك، كانت جميع المخاوف غير مبررة.

وسيسافر الفائزون الثلاثة إلى شبه جزيرة القرم الروسية إلى المركز الدولي للأطفال "أرتيك" هذا الصيف، وسيتنافسون مع مشتركين من بلدان أخرى.