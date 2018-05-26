إنشاء شعار ملكي جديد لميغان ماركل زوجة الأمير هاري

أنشئ شعار ملكي جديد للممثلة الأمريكية ميغان ماركل، التي تزوجها الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في حفل كبير شاهده الملايين يوم السبت الماضي، تزينه الوردة الرسمية لولاية كاليفورنيا وخلفية زرقاء تمثل المحيط الهادي.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ الأمير هاري وعروسه ميغان ماركل يؤجلان شهر عسلهما

وانضمت ميغان إلى الأسرة المالكة البريطانية بعد حفل الزواج الذي أقيم في قلعة وندسور القريبة من لندن وصارت رسميا دوقة ساسكس، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال مكتب هاري يوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث وافقت على تصميم الشعار كما وافق عليه كبير مصدري الشعارات توماس وودكوك ومقره مؤسسة الشعارات الملكية في لندن.

وقال قصر كينزنغتون في بيان "عملت صاحبة السمو الملكي عن قرب مع مؤسسة الشعارات خلال عملية التصميم لإنشاء شعار يضم كلا من الجانبين الشخصي والتمثيلي".

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 25, 2018

وولدت ميغان ونشأت في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا وقال البيان، أن الخلفية الزرقاء للشعار تمثل المحيط الهادي الذي تطل عليه الولاية الأمريكية وإن شعاعين ذهبيين به يرمزان لشمس كاليفورنيا الساطعة.

وقال القصر إن الشعار يتضمن أيضا ثلاث ريشات تمثل التواصل وقوة الكلمات وفي الأسفل هناك مجموعة من زهور الخشخاش صفراء اللون وهي شعار ولاية كاليفورنيا ومجموعة من الزهور أيضا التي تنبت في قصر كينزنغتون، حيث تقيم ميغان الآن مع زوجها. وهناك طائر مغرد بمنقار مفتوح وهو ما يمثل أيضا قوة التواصل.