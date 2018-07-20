شجار بين عروسين يلغي حفل زفاف كلف الملايين وبرتني سبيرز ضيفة الشرف

نقلت وسائل إعلام تركية عن إلغاء حفل ضخم لأثرياء هنود كان مقررا في مدينة أنطاليا التركية للاحتفال بزواج عريس وعروسه من عائلتين ثريتين.

فبحسب صحيفة "Sabah" التركية، فإن الحفل الذي كلف حوالي 5 ملايين دولار وكان من المفترض أن تحييه المغنية الأمريكية بريتني سبيرز.

قد ألغي بعدما توفي أحد أقرباء العريس، ليتشاجر بعد ذلك العروسان ويلغى الحفل.

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وتعتبر مدينة أنطاليا التركية مقصدا لأثرياء الهنود، حيث غالبا ما يقيمون أعراسهم هناك، فمنذ العام 2018 أقيم 15 زفافا هنديا بتجهيزات ضخمة وصرفت عليهم الملايين.

وتهدف أنطاليا لاستضافة أكثر من 30 حفل زفاف هندي عام 2019.

فبحسب مديري شركات السياحة ومتعهدي الحفلات، يوجد في المدينة ما يقارب 100 فندق مناسب لاستضافة مثل هذه الحفلات.