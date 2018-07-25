"جولي الإيرانية" تظهر وجهها الحقيقي (صور + فيديو)

انتشرت صور الشابة، سحر طبر، الإيرانية البالغة من العمر 19 عاما بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2017، حسث أثارت صورها ضجة كبيرة، وتساءل العديد كيف يمكن لفتاة جميلة أن تشوه نفسها طواعية؟

فجرت الشابة الإيرانية، نهاية العام الماضي، الإنترنت بصورها المخيفة، حيث أفادت التقارير أنها قامت بأكثر من 50 عملية تجميل لتصبح شبيهة الممثلة الهوليودية الشهيرة، أنجيلينا جولي. ومع ذلك، فقد شببها الكثيرون إلى شخصية الرسوم المتحركة في فيلم "جثة العروس".

وقامت الفتاة الآن بنشر صور حقيقية لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بدون مكياج واستخدام محرر الصور "فوتوشوب". حيث من الصعب التصديق أنها كانت ضحية عمليات التجميل.

واعترفت الشابة الإيرانية أنها قامت بعدة عمليات تجميل، حيث عدلت من شكل أنفها ونفخت شفتاها وشفطت بعض الدهون.

زندگیم نابه…👻💀👅 Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial) 10 Июл 2018 в 4:39 PDT

ويشار إلى أن صور الفتاة سحر وقصتها، التي شوهت نفسها بعمليات التجميل، انتشرت في جميع وسائل الإعلام في العالم.