لعنة تحل على شركة صينية بعد فوز فرنسا بكأس العالم

فوز فرنسا بكأس العالم الأخير لكرة القدم لم يحمل السعادة فقط لمحبي المنتخب الفرنسي وعشاقه، وإنما جاء بلعنة حزينة على إحدى الشركات الصينية، إيفاء لوعدها الذي قطعته لزبائنها قبل المونديال.

حقق المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في روسيا، بتغلبها على كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف لاثنين.

الأمر الذي انعكس سلبا على شركة صينية تعرف باسم "Vatti's" المتخصصة بأدوات المطبخ والتي تعتبر أحد الرعاة الرسميين للمنتخب الفرنسي

© Sputnik . Владимир Песня فرنسا تتوج بكأس العالم الثانية على حساب كرواتيا (4-2)

الشركة اضطرت الى الإيفاء بوعدها مع زبائنها وذلك بإرجاع أموال زبائنها الذين اشتروا أحد عروض الشركة قبل البطولة، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة ضمن حملتها الدعائية للمنتج عن إمكانية إسترداد الأموال للمشترين في حال ربح المنتخب الفرنسي البطولة،

الأمر الذي تحقق، بحسب مانقل موقع "channelnewsasia".

هذا وبدأت الشركة التي تأسست في العام 1992، بإرجاع الأموال لزبائنها و الذين شملهم العرض، ووصلت قيمة المبلغ الى 9 مليون دولار، بإنتظار إرجاع الأموال لجميع المشترين ومن المتوقع بأن يصل هذا الرقم الى 12 مليون دولار.

بحسب ما أعلنت عنه الشركة يوم أمس، وقال ممثل الشركة، وانغ زاوزهاو، بأن الشركة ستفي بوعدها، وهذا المبلغ يدخل ضمن ميزانية الشركة وكان قد درس بعناية ولن يحصل أي مشاكل إقتصادية في الشركة.