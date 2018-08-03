ظهور لعبة "قاتلة" للأطفال على تطبيق "واتسآب"

ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة "قاتلة" للأطفال على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تدعى "Momo"، حيث تقوم جهة مجهولة بإرسالها للمراهقين.

يتلقى الطفل في بادىء الأمر صورا تحوي على مقاطع عنف، ثم يتلقون طلبات، وفي حال عدم تنفيذها يبدأون بتهديد الطفل. وتلقت الأجهزة الأمنية المكسيكية عدة معلومات حولة اللعبة القاتلة على التطبيق، وقاموا بدورهم بتحذير الآباء حول خطر اللعبة.

وتعتقد الشرطة أن الجهات الواقفة خلف هذه اللعبة تستحوذ على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التحريض على العنف والتسلط والابتزاز وحتى القتل والموت، وفق صحيفة " ذا ميرور ".

وأضافت الشرطة أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسدية لدى الأطفال، وجاري التحقق في الأمر من قبل وحدة مكافحة الجرائم على الانترنت في ولاية تاباسكو.

وقارن بعض الصحفيين اللعبة الجديدة المنتشرة بلعبة "الحوت الأزرق" التي انتشرت منذ فترة بشكل كبير بين المراهقين وأدت إلى وفاة العديد منهم.

وذكرت صحيفة "The Buenos Aires Times" أن الشرطة الأرجنتينية أعلنت عن وفاة فتاة (12 عاما) بسبب لعبة " Momo"، حيث لقيت حتفها أمام منزلها، وكانت قد قامت بتوثيق ذلك على شريط فيديو.