شيلدون كوبر المكسيك... طفل عبقري يدخل الجامعة في 12 من عمره

سجل الطفل العبقري الموهوب البالغ 12 من عمره في أكبر جامعة مستقلة في المكسيك.

وأكمل كارلوس أنطونيو سانتا ماريا بنجاح الدورات وحصل على درجة في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والكيمياء التحليلية وهو معروف في الجامعة منذ عمر التسع سنوات. واختار كارلوس أنطونيو الآن حصص في فيزياء الطب الحيوي.

وقدم سانتا ماريا الامتحانات لشهادة التخرج من المدرسة الثانوية من أجل التسجيل في الجامعة. وقال الطالب الشاب، إنه يريد فقط أن يتعلم، وأضاف: "إذا أغلق علي الباب فسأدخل عبر النافذة".

وسيكون سانتا ماريا الطالب الوحيد الذي سيذهب إلى الجامعة بمرافقة والديه".

La Embajada de EU en México felicitó al niño mexicano Carlos Antonio Santamaría Díaz, quien a sus 12años cursará la carrera de Física Biomédica en la UNAM.

La UNAM conoció a Carlos en 2015,cuando a los 9años cursó 2 diplomados:química analítica y bioquímica y biología molecular. pic.twitter.com/37q08jEPhk — ᔕᗩᑎᗪᖇᗩ OᖇTIᘔ (@sandra_ov) August 3, 2018

وقامت السفارة الأمريكية بتهنئة الصبي أيضا وسمته بـ" موهوب المكسيك الصغير".