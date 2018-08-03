شيلدون كوبر المكسيك... طفل عبقري يدخل الجامعة في 12 من عمره

وقدم سانتا ماريا الامتحانات لشهادة التخرج من المدرسة الثانوية من أجل التسجيل في الجامعة. وقال الطالب الشاب، إنه يريد فقط أن يتعلم، وأضاف: "إذا أغلق علي الباب فسأدخل عبر النافذة".
وسيكون سانتا ماريا الطالب الوحيد الذي سيذهب إلى الجامعة بمرافقة والديه".
La Embajada de EU en México felicitó al niño mexicano Carlos Antonio Santamaría Díaz, quien a sus 12años cursará la carrera de Física Biomédica en la UNAM.— ᔕᗩᑎᗪᖇᗩ OᖇTIᘔ (@sandra_ov) August 3, 2018
La UNAM conoció a Carlos en 2015,cuando a los 9años cursó 2 diplomados:química analítica y bioquímica y biología molecular. pic.twitter.com/37q08jEPhk
وقامت السفارة الأمريكية بتهنئة الصبي أيضا وسمته بـ" موهوب المكسيك الصغير".
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