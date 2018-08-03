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20:10 03 أغسطس/ أب 2018
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    رجل يقفز الرجل في بحيرة زوغ في سويسرا هربا من حر الصيف

    موجة حارة تجتاح أوروبا... والحرارة تتجه لمستويات قياسية قد تتخطى 48 درجة

    © REUTERS / ARND WIEGMANN
    مجتمع
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    اجتاحت موجة حارة الدول الأوروبية وخاصة إسبانيا والبرتغال، اليوم الجمعة، وبينما تستعد حكومات لمواجهة أي حرائق غابات قدمت محمية للطرائد في بودابست وجبات مثلجة لحيواناتها في حين دعا متجر بقالة في فنلندا زبائنه للمبيت كي ينعموا بالجو البارد.

    مشهد يطل على نهر موسكو المغطى بالجليد، درجة الحرارة 20 تحت الصفر
    © Sputnik . Andrey Rudakov
    بسبب ارتفاع درجات الحرارة... متجر يعرض على السكان قضاء ليلة داخله
    وتسبب فصل الصيف في انتشار الجفاف وحرائق الغابات في بريطانيا واليونان حيث لاقى عشرات الأشخاص حتفهم بينما حذرت السويد من حرائق غابات اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته "رويترز".

    والموجة الحارة التي تجتاح منطقة إيبريا بسبب الرياح الساخنة القادمة من شمال أفريقيا هي الأشد منذ 2003.

    وستظل درجات الحرارة في الكثير من مناطق إسبانيا والبرتغال فوق 40 درجة مئوية حتى يوم الأحد على الأقل وقد تزيد بواقع درجتين أو ثلاث درجات. وقد يرفع هذا درجات الحرارة إلى أكثر من المستوى القياسي الذي سجلته أثينا عام 1977 عندما بلغت درجة الحرارة 48 درجة مئوية.

    وسبق أن بلغت درجات الحرارة في إسبانيا والبرتغال مستوى قياسيا هو 47 درجة. وفي البرتغال بثت وسائل إعلام محلية تقارير عن كيف ستزيد درجات الحرارة هناك عن وادي الموت في كاليفورنيا وهو واحد من أسخن المناطق في العالم.

    وفي اليونان تسببت حرائق الغابات في مقتل 91 شخصا الشهر الماضي.

    غابة ثلج
    © Sputnik . Ilya Timin
    ثلوج الصيف تتساقط في مدينة روسية
    أما في سويسرا فقد أبلغت خدمات السكك الحديدية عن زيادة كبيرة في عدد الركاب فيما يهرب سكان المدن إلى جبال الألب. وتمشط سلطات المصايد في مقاطعة زوريخ الجداول لإنقاذ الأسماك من الاختناق مع جفاف المياه أو انخفاض مستويات الأوكسجين.

    وسمح الجيش السويسري لجنوده بارتداء السراويل القصيرة والقمصان بدلا من الزي التقليدي.

    وفي الدول الاسكندنافية بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية في الأيام الماضية. وفي السويد مثلا كان يوليو تموز شهرا حارا بشكل قياسي واشتعلت حرائق غابات في مناطق من البلاد. وحذرت السلطات من خطر اندلاع حرائق الغابات مجددا.

    وفي فنلندا دعا فرع من أفرع سلسلة متاجر بويوس هاجا الكبرى أكثر من 100 من زبائنه للمبيت في متجره المكيف يوم السبت.

    ويبلغ متوسط درجات الحرارة في فنلندا 19 درجة مئوية لكن درجات الحرارة اقتربت من 30 درجة مئوية هذا الأسبوع، ولا يملك كثير من الفنلنديين أجهزة تكييف في منازلهم.

    وفي ألمانيا قالت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، إنها ستقدم المياه مجانا للركاب في حالة حدوث تأخير وستواصل تشغيل أجهزة التكييف في قطاراتها حتى لو كانت خاوية.

    وعلى مشارف العاصمة المجرية بودابست قالت محمية بوداكيسكي إنها تساعد حيواناتها على تحمل درجات الحرارة العالية بتقديم الفواكه المثلجة لها مع وضع نظام غذائي يعتمد على تقليل اللحوم وزيادة المواد المغذية.

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    الكلمات الدلالية:
    الأسماك, الأوكسجين, درجات الحرارة, الحر, حرائق الغابات, رويترز, أوروبا
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