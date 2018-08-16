وفاة أريثا فرانكلين ملكة موسيقى "السول" وترامب ينعيها

توفيت المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب، عن عمر بلغ 76 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها القول "إن فرانكلين، التي فازت بجائزة جرامي 18 مرة وحقق كثير من ألبوماتها مبيعات قياسية، توفيت في منزلها في ديترويت". وكانت تعاني من حالة متقدمة من سرطان البنكرياس وكانت أسرتها تطلب لها الدعاء.

وقال مايك دوجان، رئيس بلدية ديترويت، إن قلة من الناس في تاريخ هذه المدينة حظوا بمثل هذا الحب أو تركوا بصمة مثل التي تركتها فرانكلين التي وصفها بأنها مغنية "لا نظير لها".

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وفاتها قائلا "ماتت أريثا فرانكلين، ملكة موسيقى السول، كانت امرأة عظيمة منحها الله هبة رائعة، وهي صوتها، سنفتقدها".

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

​وكان والد فرانكلين واعظا في ديترويت وكانت التراتيل الكنسية التي سمعتها في كنيسته هي أساس تعلمها الموسيقى.

وغنت فرانكلين في جنازة الزعيم مارتن لوثر كينج المدافع عن الحقوق المدنية وفي حفلي تنصيب الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون. وفي عام 1987 أصبحت أول امرأة يقع عليها الاختيار لدخول قاعة مشاهير الروك أند رول.