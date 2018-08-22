استطلاع رأي في روسيا حول ارتباط الشهادات بالوظائف في البلاد

أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق استطلاع " الرأي العام" الروسي، اليوم الأربعاء، ان أكثر من 40 في المئة من الروس يعتقدون بأن المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية في روسيا يتلقون نفس رواتب أولئك الذين لا يحملونها.

© Sputnik . Ramil Sitdikov استطلاع: هل يرغب الروس في ترك روسيا؟

موسكو — سبوتنيك . وأشار الاستطلاع الذي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منها، ان حوالي نصف الروس (43 في المئة) يعتقدون بأن رواتب الأشخاص الذين يحملون شهادات جامعية في روسيا متساو مع الأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادات وذلك ردا على سؤال "هل رؤيتهم لرواتب الحاصلين على شهادات جامعية وهل يكسبون بشكل عام أكثر أو أقل أو رواتب متساوية مع أولئك الذين لم يحصلوا على التعليم العالي؟".

هذا وأعرب ثلث المستطلعة آرائهم أن المواطنين الحاصلين على شهادة جامعية يكسبون أكثر من أولئك الذين لا يملكون هذه الشهادة، بينما قال 10 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم أن رواتب من لديهم شهادات أقل، بينما وجد17 في المئة صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

هذا وشمل استطلاع الرأي الذي جرى في الفترة ما بين 11-12 أغسطس/آب، 1.5 ألف شخص، موزعين في 53 منطقة بروسيا.