أطباء مصريون يكتشفون علاجا جديدا لـ"سرطان الدماغ"

وبحسب الموقع الإلكتروني لكلية بايلور للطب. تمكن الفريق بقيادة الباحثة المصرية، هبة سماحة، من ضرب الخلايا السرطانية، والوصول إليها عبر اختراق الخلايا المناعية للحاجز الدموي الدماغي.
وبحسب الدراسة، فإن نجاح العلاج المناعي لسرطان الدماغ يتطلب الوصول إلى أنسجة الورم، لكن هذا الأمر كان عصيا على التحقيق، ففي حالة الأمراض الدماغية الالتهابية كالتصلب المتعدد، يعمل الدماغ على تسريب بعض الجزيئات المناعية خلال الخلايا المبطنة للأوعية الدماغية، مما يسمح بزيادة أعداد الخلايا المناعية داخل المخ.
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