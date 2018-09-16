مطار الأقصر يحصل علي المركز الأول إفريقيا في السلامة الجوية

أعرب الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن سعادته بإعلان المجلس العالمي للمطارات (ACI) عن حصول مطار الأقصر الدولي علي المركز الأول بقارة إفريقيا، في تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018 .وأضاف أن هذا التتويج جاء بفضل الجهود المثمرة للعاملين بقطاع الطيران المدني، والتي تدل علي القدرات المتميزة لهم خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوضح الوزير أن هذا النجاح الكبير يضاف لمنظومة الطيران المدني المصري، ويساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات بهذا القطاع، الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وتابع، أن حصول مطار الأقصر علي المركز الأول علي مستوي المطارات الأفريقية يعد نقطة انطلاقة قوية، و مؤشرا علي أن المطارات المصرية، تطبق أعلي معايير إجراءات الأمن والسلامة الجوية، وفقا للقياسات العالمية.

من ناحيته، أشاد مجلس الـ ACI بهذا الإنجاز الذى حققه مطار الأقصر الدولي، بعد منافسه كبيرة بين المطارات الأفريقية، وحصوله على المركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى القارة لعام 2018، وتم الاختيار بعد عملية تقييم مكثفة، وعلى مستوي عال من الدقة، من حيث البنية التحتية، وعمليات الحركة الجوية وإجراءات السلامة الجوية.

وأعلن المجلس الدولي للمطارات أنه سوف يتم منح الجائزة خلال انعقاد الجمعية العامة للمجلس، خلال الفترة من 14 إلي 17 أكتوبر/تشرين الأول القادم، بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

وتستضيف مصر الاجتماع النصف سنوي لمؤتمر ومعرض المجلس العالمي للمطارات، المقرر انعقاده في شهر مارس/آذار 2019، بمدينة الأقصر.