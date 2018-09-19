العلماء يحددون ثلاثة أسباب رئيسية للاكتئاب

الاكتئاب هو مرض نفسي، أو حالة نفسية، ويصنف ضمن الاضطرابات النفسية التي تتعلق بخلل في المزاج، حيث يحدث تغير سريع وحاد في المزاج، ونفور من القيام بالأعمال والأنشطة، ويؤثر على شعور الشخص، ويضفي عليه أفكارا سلبية. وهو مرض يصيب النفس والجسم.

صنف العلماء ثلاثة أسباب رئيسة للاكتئاب الحقيقي هي، اضطرابات النوم؛ وتقلبات المزاج؛ وانعدام التلذذ.

© REUTERS / Tyrone Siu صاحب حيوانا أليفا... تعالج الاكتئاب في أسابيع

ويرتبط السبب الأول للاكتئاب باضطرابات النوم وتشمل الاستيقاظ المفاجئ والتوتر المبالغ فيه والتفكير المتزامن مع وقت النوم.

أم السبب الثاني للاكتئاب فهو تقلبات المزاج، والمعروف أن هذه الحالات تؤدي إلى تعطيل حياة الأشخاص لدرجة أن المريض يميل إلى العنف الشديد.

أما السبب الثالث والذي يعتبر من أبرز الأعراض الدالة على الاكتئاب هو "انعدام التلذذ"، حيث يطلق انعدام التلذذ على الأشخاص الذين يعانون من فقدان الاستمتاع وانعدام التمتع وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها مسبقاً.

ففي عام 2015، قدرت منظمة الصحة العالمية أن 322 مليون شخص عانوا من الاكتئاب، مما جعله السبب الرئيسي لسوء الصحة والإعاقة في جميع أنحاء العالم.