الأمير هاري وميغان ماركل يستعدان للهرب سرا

قرر الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل الهرب سرا والانعزال عن العالم على أحد الشواطئ خارج البلاد.

ويخططان للهرب السري خلال زيارتهما إلى أستراليا. وقد وعد أصدقاء الممثلة السابقة استضافتهما، حيث أنهم يملكون منزلا على الشاطئ.

ويقع البيت في مكان معزول علن العالم، حيث تحطيه غابة من أحد أطرافه والمحيط من الطرف الآخر. وقد تم اكتشاف خطة الزوجين بعد نشر برنامج زيارتهما إلى أستراليا، وفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس".

ووفقا لجدول الزيارة، سيبقيان في مدينة سيدني لمدة 12 يوما للمشاركة في عدد من المناسبات الرسمية، ولكن هناك فراغ غريب مدته 3 أيام ضمن جدول الزيارة.

ويشار إلى أنه نادرا ما يجد الزوجان بعض الوقت لقضائه معا، ويمكن أن يكون هو السبب في التخطيط لهروب سري معا.