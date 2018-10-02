الأمير هاري وميغان ماركل يستعدان للهرب سرا

ويقع البيت في مكان معزول علن العالم، حيث تحطيه غابة من أحد أطرافه والمحيط من الطرف الآخر. وقد تم اكتشاف خطة الزوجين بعد نشر برنامج زيارتهما إلى أستراليا، وفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس".
ووفقا لجدول الزيارة، سيبقيان في مدينة سيدني لمدة 12 يوما للمشاركة في عدد من المناسبات الرسمية، ولكن هناك فراغ غريب مدته 3 أيام ضمن جدول الزيارة.
ويشار إلى أنه نادرا ما يجد الزوجان بعض الوقت لقضائه معا، ويمكن أن يكون هو السبب في التخطيط لهروب سري معا.
The Duke and Duchess of Sussex will make their first official visit to Sussex on 3rd October.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 27, 2018
In West Sussex they will see the historic Sussex Declaration & open @chiuni Tech Park. In East Sussex they will visit the Royal Pavilion, @SurvivorsnetBtn & Peacehaven Youth Centre. pic.twitter.com/eDlyRUlSKs
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