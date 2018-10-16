السعودية تستعد للدورة 33 من مهرجان الجنادرية

يرعى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفل انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، في دورته 33، يوم الاثنين 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولمدة 3 أسابيع، تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي.

وبحسب بيان صحفي للسفارة السعودية بالقاهرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم، الثلاثاء، أن إندونيسيا ستكون ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة، في وقت كانت مصر ضيف شرف المهرجان في دورته الماضية، عام 2017م.

ووفقا للبيان الصحفي، قال وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الأمير خالد بن عبد العزيز، إن مهرجان هذا العام يتضمن الكثير من الفعاليات الثقافية والتراثية والإبداعية، التي تبرز الوجه الحضاري للمملكة، والتقدم الذي تشهده في مختلف المجالات، بالإضافة لما سيعرض في أجنحة ومقار إمارات المناطق ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أنشطة مختلفة، تتماشى مع طبيعة المهرجان.

يعتبر مهرجان الجنادريّة من أهم المهرجانات الثقافية في المملكة ودول الخليج العربي، ويقام في المملكة العربية السعودية منذ عام 1985م، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، وتؤكد الرعاية الملكية للمهرجان الأهمية القصوى التي توليها قيادة المملكة بالتراث الوطني والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.