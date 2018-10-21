الهيئة العامة للإحصاء تكشف متوسط الأجر الشهري للعاملين في كافة قطاعات الأعمال السعودية

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج عن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجر مقابل أعمالهم في القطاعات الأربعة "الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى.

وقال المفرج أن المتوسط يبلغ 10238 ريال سعودي، ما يعادل 2730.14 دولارا أمريكيا تقريبا، وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأوضح المفرج أن طريقة حساب متوسط الأجر جاء بناء على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية "داخل المملكة أو خارجها".

وأشار المفرج إلى أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة إذ يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه أجرا شهريا مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة.

ولفت متحدث الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي 11196 ريال (2985.6 دولار أمريكي)، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص 7339 ريال (1957 دولار أمريكي) ، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث 4750 ريال، (1266.67 دولار أمريكي) ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث 16257 ريال (4335 دولار أمريكي) بحسب الصحيفة.