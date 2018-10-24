فيسبوك تعيد إصدار "ماسنجر" بتصميم جديد يعيد النظام للتطبيق

ووصف موقع "TNW"، المعني بأخبار التكنولوجيا، جميع التعديلات التي تم تطبيقها على ماسنجر الفيسبوك بـ"الإيجابية"، فيما صرح ستان شودنوفسكي، نائب مدير تطبيق الماسنجر، بأن الإصدار الجديد، والذي أطلق عليه "ماسنجر4"، يتميز بالبساطة مقارنة بالنسخة القديمة.
وفي وسط كل هذه الخصائص والإعلانات، تصبح مهمة العثور على رسالة أرسالها صديق منذ أسبوعين فقط عملية صعبة للغاية، لذا فإن الشركة عمدت إلى إعادة الترتيب والبساطة إلى التطبيق مرة أخرى.
ومن المنتظر أنه في ظل التحديث الجديد ستصبح جميع المحادثات في علامة تبويب خاصة بها، فيما يكون تبويبا آخر مخصصا لقصص الأصدقاء أو الـ"Stories"، وقائمة منفصلة بالأصدقاء المتاحين في الوقت الحالي "أونلاين"، فيما تم تجميع الألعاب والمتحدث الآلي في تبويب خاص.
يذكر أنه من المتوقع إطلاق "ماسنجر4" في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
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