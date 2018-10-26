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07:15 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مدينة إسطنبول

    ثلاثة مليار دولار إجمالي تكلفة رخام القبور في إسطنبول... إليك السر وراء المبلغ الكبير (صور)

    © AFP 2018 / SEZAYI ERKEN
    مجتمع
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    قال رئيس دائرة المقابر في بلدية إسطنبول، آدم أفجي، إن السجلات الموجودة منذ عام 1937، تظهر أن إسطنبول تحوي حوالي 4 ملايين قبرا، موزعة على 555 مقبرة.

    تبلغ قيمة الرخام الذي تغطى به غالبية المقابر في إسطنبول وتصنع منه شواهدها، 9 مليار ليرة (حوالي 3 مليار دولار)، وهو مبلغ يكفي لتغطية تكلفة بناء الجسر الثالث فوق البوسفور مرتين، بحسب صحيفة "يني شفق" التركية.

    لكن.. لماذا كل هذه المبالغ؟

    ينفق الإسطنبوليون مبالغ كبيرة من المال، لبناء أشكال مختلفة للمقابر، ويطبع البعض صور الموتى على شواهد القبور الرخامية بجانب أسمائهم، في حين يصمم البعض القبور بشكل يشبه الحصن أو القلعة، وينصب البعض تماثيل صغيرة على شواهد القبور.

    وتشير الصحيفة إلى أن تكلفة إنشاء قبر باستخدام نوع جيد من الرخام ودون المبالغة في التزيين، تتراوح ما بين ألفين وألفين وخمسمائة ليرة تركية، في حين تتجاوز تكلفة بعض القبور، هذا المبلغ بكثير.

    وطالب أفجي إلى الاقتصاد في هذا المجال، واصفا حجم المبالغ المصروفة لبناء القبور في إسطنبول بالكبير.

    إسطنبول هي أكبر المدن في تركيا وثامن أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يسكنها 13.4 ملايين نسمة. ويُنظر إليها على أنها مركز تركيا الثقافي والاقتصادي والمالي. وتغطي مساحة المدينة 39 مقاطعة، تُشكل محافظة إسطنبول.

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