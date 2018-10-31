ناعومي واتس تشارك في أحدث جزء من "صراع العروش"

علمت مجلة "فارايتي" أن شبكة "إتش بي أو" تعتزم إنتاج عمل تلفزيوني جديد تدور أحداثه قبل آلاف السنين من قصة مسلسل "صراع العروش"، الذي أوشك على الانتهاء.

أورد موقع مجلة "فارايتي"، أن الممثلة ناعومي ستشارك في الحلقة الافتتاحية من المسلسل الجديد، الذي كتبته جين جولدمان، بالتعاون مع مؤلف جورج أر.أر. مارتن، لكنه لم يكشف تفاصيل حول دور ناعومي سوى أنها تجسد شخصية امرأة جذابة واجتماعية تخفي سرا خطيرا.

وأوضحت فارايتي أن المسلسل الجديد تدور أحداثه حول الماضي الخفي لـ"ويستروس"، والأصل الحقيقي للموتى السائرين "وايت واكرز"، وسر أسطورة عائلة "ستارك"، إلى جانب تفاصيل أخرى وقعت قبل الصرعات الذي عرفناه من المسلسل الشهير.

في سياق متصل، كشف مديرو شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، عن خبر صادم لكل محبي ومتابعي المسلسل الشهير "صراع العروش"، وهي أن الحلقات الأخيرة من موسمه الثامن والأخير، ستشهد وفاة العديد من شخصياته الرئيسية.

وألمحت نائب رئيس الشبكة، فرانشيسكا أورسي، خلال حضورها لمؤتمر "إن تي في" في إسرائيل، إلى هذه المفاجأة، عندما اعترفت بقراءتها لأجزاء من سيناريو أحداث الحلقات الأخيرة، وفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية.

ووصفت أورسي ما قرأته بأنه "لحظة قوية في حياتنا وفي مسيرتنا المهنية"، وبينما أكدت أن طاقم الممثلين لم يتسلموا السيناريو مبكرا، فأفصحت "بأنهم سيلقون حتفهم الواحد تلو الآخر".