بعد التوجيه العاجل من أمير عسير… إليك القصة الكاملة لحادثة الاعتداء على طالب أبها السعودي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء مقطع فيديو قيل إنه لمعلم ينهال ضربا على أحد الطالب أمام زملائه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة أبها.

أثار المقطع، الذي يظهر فيه صوت المدرس وهو يقول "امنع الصوت" في حين يوجه سيلا من اللكمات إلى الطالب، غضب رواد مواقع التواصل ولا سيما السعوديين.

جدل واسع ومطالب بـ"أشد عقوبة"

قال أحد مستخدمي موقع تويتر يحمل اسم "خالد الرويليبن سعد ": "لا تسمح لأحد أن يضربك ويهين كرامتك، لا تسمح للمصابين بعقد نفسية بتفريغها وإذلالك، إذا قصرت يحق له أن يخصم عليك الدرجات ويحق لك أن تكسر كل يد

تمتد اليك، وكم من معلم ذليل تربى على يد طالب حر".

لا تسمح لأحد أن يضربك ويهين كرامتك

لا تسمح للمصابين بعقد نفسية بتفريغها

وإذلالك، إذا قصرت يحق له أن يخصم

عليك الدرجات ويحق لك أن تكسر كل يد

تمتد اليك، وكم من معلم ذليل تربى على يد طالب حر.#معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها — خالد الرويلي (@khild_x1) October 31, 2018

وأضاف مستخدم آخر: "اتمنى أن يكون العدل سيد الموقف بحيث يتم المعاقبة له بدفع غرامة مالية قدرها مليون وان يسجن كم سنه حتى يكون عبره لغيره ولا يتجرأ في دوله فيها قانون وتحمي مواطنيها وأن يتم له الرد بالفعل نفسه أمام الناس فالعين بالعين والسن بالسن هذا حقير".

اتمنى ان يكون العدل سيد الموقف بحيث يتم المعاقبه له بدفع غرامه ماليه قدرها مليون وان يسجن كم سنه حتى يكون عبره لغيره ولا يتجرأ في دوله فيها قانون وتحمي مواطنيها وان يتم له الرد بالفعل نفسه امام الناس فالعين بالعين والسن بالسن هذا حقير #معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها — Al ghamdi (@KSA777o) October 31, 2018

واقترح حساب يحمل اسم "ريم": "المعلم ذا لازم ينضرب وينجلد!!الي مو قد التعليم يطلع ولا يطلع عقد نفسية للطلاب".

المعلم ذا لازم ينضرب وينجلد!!الي مو قد التعليم يطلع ولا يطلع عقد نفسيه للطلاب. #معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها — reem (@RDDHZ) October 31, 2018

مهماكان الطالب مخطأيجب على المعلم ان يكون في موضع الثقه اخطأخطأ كبير ويجب ان ينال عقابه.واسلوب العنف له قانون رادع #معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها — ابوزيآد_ (@abo_omar2018) October 31, 2018

"توجيه أمير عسير العاجل"

وتزامنا مع الضجة الذي أثارها الفيديو، وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز إدارة التعليم في المنطقة بالتحقيق السريع والعاجل في صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع نتائج التحقيق لإمارة المنطقة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمنطقة عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد آل ثابت، أن توجيه أمير منطقة عسير يهدف إلى إيضاح الحقائق ومعالجة الخلل وردع المتجاوز والحد من هذه الممارسات المخالفة لأنظمة وقوانين التعليم، بحسب صحيفة الرياض" السعودية.

وأضاف آل ثابت، أن إمارة عسير وحرصا منها على إيصال العملية التربوية والتعليمية للمستفيدين بالطرق الهادفة والمحفزة دون تجاوزات وحفاظا على سلامة الطلاب، ترفض مثل هذه الممارسات في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وتدعو إدارة تعليم منطقة عسير للقيام بدورها التوعوي والرقابي لإيقاف مثل هذه التصرفات الفردية التي تخالف الأنظمة والقوانين وتسيء لمكانة المعلم وسمعة المدارس.

لكن، مهلا.. الحادثة قديمة

كشف مدير عام المدرسة العالمية بأبها محمد الزهراني، في تصريحات لـصحيفة "عاجل" السعودية، أن الحادثة وقعت العام الماضي في الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة والإدارة العامة، لم تعلمان بها؛ حيث تم مصالحه الطالب بالمعلم فيما بينهما، دون إخبار أحد.

وأضاف "أن إدارة المدرسة —بعد انتشار المقطع الآن-، ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المعلم والواقعة، دون تهاون"، بحسب الصحيفة.