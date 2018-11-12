بالفيديو... لعبت لأسبوع كامل على هاتفها فكان عقابها كارثيا

فوجئت امرأة صينية بأنها غير قادرة على تحريك أصابع يدها اليمنى بعد قضاء أسبوع كامل من عطلتها في ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفها الذكي.

وذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي أن امرأة من مقاطعة هونان الصينية، قضت أسبوعا في اللعب على هاتفها الذكي، لم تكن تترك الهاتف خلاله سوى في فترة النوم، وبعد بضعة أيام، بدأت تشعر بألم شديد في يدها اليمنى، لكنه استمرت في اللعب حتى تيبست أصابعها على وضع الإمساك بالهاتف الذكي، فضلا عن أنها أصبحت عاجزة عن تحريكها.

تم نقل المرأة إلى مستشفى محلي، وبعد أن فحص الأطباء يدها المشوهة وإجراء بعض الفحوصات، شخصوا حالتها بالتهاب في ما يسمى بالغشاء الزليلي المحيط بالأوتار.

ويحدث هذا الالتهاب عادة نتيجة جهد زائد ناتج عن الاستخدام المفرط أو المتكرر لمفصل معين، وفي حالة هذه السيدة، كان الالتهاب نتيجة لأن المرأة عكفت على استخدام الهاتف لساعات عديدة طيلة عدة أيام متتالية.

لحسن حظ المرأة، تمكن الأطباء من علاجها واستعادة القدرة على تحريك أصابعها، فيما حذروا من أن أعراض التهاب الأوتار قد تختلف بحسب كل حالة على حدة، ونصحوا من يستخدمون هواتفهم الذكية لفترات طويلة أن يتركوها لبعض الوقت وإعطاء المفاصل فرصة للاسترخاء.