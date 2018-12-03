بالفيديو... سيدة خليجية تقتني حجابا من ذهب وموجة انتقادات واسعة

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما يقال إنها سيدة كويتية اشترت حجابا لها مصنوعا من الذهب عيار 22 قيراطا.

وبعبارة "والله شي يقهر ناس مو لاقيه تاكل وهذي حجاب ذهب.. حسبي الله عليهم من فسقه" غرد أحد متابعي الفيديو على موقع "تويتر"، وذلك في إشارة على موجة الغضب الواضحة التي أصابت مشاهدي الفيديو بعد تباهي الفتاة بشكل صريح بما اشترته.

هل يعتبر هذا الفعل تبذير!!؟؟



كويتيه تفصّل حجاب من ذهب بقيمة 75 الف دينار!! pic.twitter.com/4l93AnoGBV — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) December 2, 2018

​وقالت الفتاة التي تحدث بلهجة خليجية واضحة في الفيديو: "وأخيرا قررت أنا ضحى اشتري حجاب الذهب، إيش رأيكم، ما حلو علي؟ يهبل؟ ماشاء الله، تبارك الرحمن فيه 2 كيلو غرام وعيار 22". ومن وزن الحجاب يظهر لما لا شك فيه اسعر الباهظ للحجاب والذي يقدر بحسب أسعار الذهب اليوم بأكثر من 72 ألف دولار أمريكي.

وأكد متابعون أن لهجة الفتاة تظهر أنها من إحدى دول الخليج، فيما قال آخرون إنها كويتية.

وغرد آخر: "تبون الله ما يغضب علينا. في ناس محتاجه دينار. والأخت تتفاخر لبسه حجاب من ذهب. يارب ارفع عنا."

وفي تعليق آخر جاء فيه: كيف جمعت تلك الإنسانة بين الحجاب وبين أن تكون من المبذرون.. لأن المبذرون كانوا إخوان الشياطين.. أنا لا أفهم هل وصل الاستهتار بنعم الله.. وبدل أن نحافظ على دوام النعمه بالشكر.. تتباهى بكل سذاجة وأقصى أنواع التبذير.. حجاب من ذهب هذا كل ماتستطيعين أن تثبتي نفسك من خلاله".