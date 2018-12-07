هيئة الاستثمار المصرية: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية تحت قيادة السيسي

قالت الدكتورة علا القبرصي، نائبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن مصر تحت قيادة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسى، حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتشجيع الاستثمارات البينية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في 2019.

وأوضحت القبرصي أن مصر لديها خبرات طويلة، وشهدت تطورا كبيرا في مجال آليات تأسيس الشركات وفض المنازعات، وحل مشكلات المستثمرين، والرعاية اللاحقة، ومستعدة لنقل هذه الخبرات للدول الأفريقية.



© AP Photo / أبو الغيط يشيد بتنظيم جناحي الاستثمار المصري والبحريني في نيويورك

وأشارت في كلمتها خلال ورشة عمل لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية والدولية، نظمتها، اليوم، وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا بمدينة شرم الشيخ، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسي في زيادة تنافسية الاقتصاد الأفريقي.

ولفتت الدكتورة القبرصي إلى أن تجمع هيئات الاستثمار الأفريقية سنويا يمثل إطارا عمليا لتسهيل عملية التواصل، وتبادل المعلومات والبيانات وزيادة التعاون المؤسسي في مجالات التدريب.

وأوضحت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن مصر متواجدة في أفريقيا منذ سنوات طويلة، من خلال استثمارات ممتدة في العديد من الدول الأفريقية.