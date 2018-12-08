تكنولوجيا حديثة تسمح لأمريكي ضرير بمشاهدة عرسه بعد 15 سنة (فيديو)

أصيب الأمريكي أندرو بمرض أضغف من بصره إلى حد عدم الرؤية، حيث يعتبره القانون الأمريكي ضريرا، وتزوج الشاب منذ 15 عاما، لكنه لم يستطع رؤية أي شيء تقريبا في حفل زفافه.

وفي عام 2018 عاود حفل زفافه مرى أخرى، ولكن هذه المرة تمكن من مشاهدة كل شي بفضل جهاز مطور من شركة "eSight"، حيث يتمتع بكاميرا عالية الدقة وشاشتين مزدوجتين وعدسات خاصة، وفقا لموقع "mashable".

وينقل الجهاز الفيديو المصور إلى شاشات عرض في الوقت الحقيقي، وبعد معالجتها عن طريق الخوارزميات التي يتمتع بها، يستطيع الشخص صاحب الرؤية الضعيفة من مشاهدة ما يدور حوله بشكل تام.

ويشار إلى أن شركة "eSight" أسسها المهندس الكندي، كونراد لويس، في عام 2006، حيث كان لديه شقيقتين ضريرتين وأراد لهما أن يبصروا مرة أخرى.

وفي عام 2017 أطلقت الشركة النسخة الثانية من نظاراتها، وتعد المنتج الوحيد من نوعه الذي يساعد الأشخاص المصابين بضعف رؤية حاد، ويبلغ سعر الجهاز حوالي 10 آلاف دولار.