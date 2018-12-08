بالصور... طفلة بعيون "القطط".. حالة طبية نادرة قضت على بصرها للأبد

أصيبتطفلة صغيرة تبلغ 6 أشهر من عمرها بالعمى، بسبب إصابتها بقزامة العين ووجود ثقب في أحد أجزاء العين.

وذكر "ديلي ميل" البريطاني، أن الطفلة ليليان مولنار أصيبت بالعمى بعد خمسة أيام فقط من ولادتها نتيجة إصابتها بقزامة العين، ونتيجة لتلك التغيرات تحولت عين الطفلة إلى عين بقزحية صغيرة ملونة تشبه عيون القطط.

Lilien Molnar es un precioso bebé nacido en el Reino Unido con una rarísima enfermedad.



Lilien nació con microftalmía y con #coloboma uveal en ambos ojos que le afecta al iris dándole una apariencia característica de ojos de gato.



https://t.co/RH5M1M4fyY pic.twitter.com/ck5PAOMRZ9 — VISIÓON Oftalmólogos (@VisionLM) December 6, 2018

​وأكد الأطباء أن عين ليليان لن تنمو أبدا بشكل صحيح "ولكن شكلها سيتطور ويظهر عليه خط مثل عيون القطط".

وقال الأهل إن طفلتهما تعاني أيضا من مرض التسمم الكلوي، الذي يتسبب في تضخم كلتا كليتيها ويزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

Lilien Molnar, was diagnosed with microphthalmia and coloboma at five days old, which have left the baby, of Hemel Hempstead, Hertfordshire, with a narrow, discoloured iris.😥 https://t.co/A3nVRDvnkc — Vivid Optical (@vivid_optical) December 4, 2018

​وعلمت والدة الطفلة بحالة ابنتها بأنها لن تنمو بشكل صحيح خلال المسح الذي أجرته في الأسبوع الـ20 من الحمل وأخبرها الأطباء بأن الطفلة قد تعاني من مشاكل في العين في الأسبوع الـ34.

وبلغت تكاليف الفحوصات الطبية التي أجريت على الطفلة ليليان منذ ولادتها، حوالي 3000 جنيه إسترليني ذهبت للسفر إلى لندن من أجل إجراء الفحوصات المنتظمة في المستشفيات والعيادات المتخصصة.

وبسبب الفواتير الطبية الباهظة، لجأ الوالدان إلى أحد المواقع الإلكترونية لجمع التبرعات حتى تتمكن الطفلة من متابعة حالتها على أمل أن يجد الأطباء علاجا لحالتها النادرة.