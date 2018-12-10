تبحث عن عمل ولا تحمل إجازة جامعية...شركات تخلت عن هذا الشرط منها "غوغل"

بات العثور على فرص عمل من دون الحصول على شهادات جامعية أمرا ليس بالصعب كما في السابق، وبخاصة في شركات عالمية.

تغير سوق العمل وتنوعه دفع العديد من الشركات العالمية لطلب يد عاملة مختلفة حتى تلك التي لا تملك مؤهلات جامعية عالية، ليدخل عامل الخبرة كموضوع حاسم للعمل.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez العثور على جثة موظف لدى "غوغل" في ظروف غامضة

لم تعد الوظائف المتوسطة هي الوحيدة التي لا تطلب الشهادات الجامعية فحسب، بل شركات عالمية من طراز "غوغل" و"آبل"، أخذت هذا الاتجاه.

الشركات العالمية استعانت بالكثير من الدراسات التي أجريت في عام 2016، حيث أثبتت هذه الدراسات بأن 69 في المئة من المبرمجين تلقوا دروسهم بأنفسهم.

ونشر موقع "cnbc" قائمة ضمت 14 شركة لا تطالب الراغبين في العمل لديها بشهادات جامعية، واللافت في الأمر أنه من ضمن القائمة كل من "غوغل" و"آبل" واللتان تعتبران من الشركات الرائدة عالميا.

يذكر بأن، جوانا دالي، نائبة رئيس قسم توظيف المواهب في شركة "IBM"، قد تحدثت بمقابلة صحفية أجرتها في عام 2017، عن أن نحو 15 في المئة من موظفي الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصلوا على شهادات جامعية.