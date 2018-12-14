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    المرأة الأكثر خصوبة في أوغندا أم لـ44 ابنا (فيديو)

    © REUTERS / James Akena
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    تعتبر مريم نابتانزي، المرأة الأكثر خصوبة في أوغندا، وواحدة من أكثر النساء خصوبة في العالم، وذلك بعد أن أنجبت 44 طفلا.

    تبلغ نابتانزي من العمر 40 عاما، وهي من مقاطعة موكونو الواقعة في وسط أوغندا، تُعرف مريم نبتاتانزي باسم "نالونغو موزالا بانا" أي الأم التي تنجب أربعة توائم، وهو لقب مستحق بجدارة، حسبما ذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي.

    وخلال سنوات عمرها الأربعين، أنجبت المرأة ستة أزواج من التوائم، وأربعة توائم ثلاثية، وثلاث توائم رباعية، بالإضافة إلى عدد من الولادات الفردية.

    وتبقى 38 طفلا فقط على قيد الحياة حتى يومنا هذا من بين أطفالها الـ44، يعيش معظمهم في منزل العائلة، ولسوء الحظ فإن مريم هي من تعولهم، لكنها بطريقة ما تستطيع إطعام هذا العدد الضخم.

    يذكر أن حياة مريم لم تكن سهلة على الإطلاق، ففي سن الثانية عشرة، تزوجت من رجل يبلغ من العمر 28 عاما بعد أن نجت من محاولة قتل من قبل زوجة أبيها، وتقول مريم إن زوجة أبيها وضعت لها بعض الزجاج المسحوق في الطعام وتمكنت من قتل أشقائها الأربعة، فيما نجت هي فقط لأن الحظ أسعفها ولم تتناول من الطعام ذاته.

    وبعد أن تزوجت من رجل أكبر منها سنا بفارق كبير، كان يعذبها كلما قالت أو فعلت شيئا لم يعجبه.

    أول ولادة لنباتانزي كانت توائما، في عام 1994، عن عمر يناهز 13 عاما، بعدها بعامين، كان لديها ثلاثة توائم أخرى، وبعد عامين، كان لديها أربعة توائم. على الرغم من أن هذا قد يبدو غير معتاد بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن مريم لم تجده غريبا على الإطلاق بسبب أن عائلتها اعتاد إنجاب مثل هذه الأعداد الكبيرة، فقد كان لوالدها 45 طفلا.

    ويرى الدكتور تشارلز كيغوندو، طبيب أمراض النساء في مستشفى مولاغو في كمبالا، أنه من المحتمل أن يكون سبب خصوبة مريم القصوى يرجع إلى عوامل وراثية.

     

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    خصوبة, ولادة, أم, أوغندا
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