بالفيديو والصور... اختفاء شاب خليجي في ظروف غامضة

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، قضية اختفاء الشاب سعود الرشيدي، بغية التوصل إلى أي معلومات تؤدي إلى تقفي أثره، والذي توارى عن الأنظار في ظروف غامضة.

ونشر الإعلامي الكويتي، حامد تركي بويابس، عبر موقع "تويتر"، "الكامري البيضاء" المفقودة.. تم الوصل إليها من قبل شرفاء وطني.. لكن الطامة الأكبر أن الإنسان "سعود بدر محمد الرشيدي ما زال مفقوداً حتى اللحظة".

رحمتك يا الله👌🏻

"الكامري البيضاء"..المفقودة..

تم الوصل إليها من قبل شرفاء وطني

لكن الطامة الأكبر أن الإنسان:

"سعود بدر محمد الرشيدي"

ما زال مفقوداً حتى اللحظة!

لمن يعرفُ عنهُ معلومة..

عليهِ التواصل مع ذويهِ:

📲55081431

📲95571661 pic.twitter.com/VazTk00hUs — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) January 13, 2019

فيما أكد رواد مواقع التواصل التوصل لسيارة سعود بدر محمد الرشيدي في منطقة الفحيحيل، من طراز "كامري" بيضاء اللون.

#سعود_بدر_محمد_الرشيدي

تم العثور على السياره في منطقة الفحيحيل ومازل الولد مختفي للآن pic.twitter.com/0gQrisdAqi — عـبـيـد الـعــويـمـري (@obeidalawimri) January 13, 2019

مبينين أن الشاب المفقود يبلغ من العمر 22 سنة، وهو من سكان منطقة سعد العبدالله، وخرج من مسكن ذويه يوم الخميس الماضي، بمركبة أبيه، ولم يعد بعدها.

الحمدلله تم الوصول للسياره المفقوده في الفحيحيل اخر مره جانا فيها عصر الخميس وبعدها اختفئ والله يرده لاهله بالسلامه تكفون اللي عنده معلومات يدق علئ الارقام اللي بالصوره #سعود_بدر_الرشيدي pic.twitter.com/MqboilcKmQ — فهد عبدالهادي الشمري (@shoooofr) January 13, 2019

ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.