تسجيل
22:39 14 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية في حلب يقيم مباراة فريدة لكرة القدم بين فريق نزلائه المرضى وبين فريق أطباء المشفى

    بالفيديو والصور... المرضى العقليون يكتسحون أطباءهم بتحد نادر في حلب

    © Sputnik . Mustafa Rustom
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10

    أقام مشفى "ابن خلدون" للأمراض العقلية والنفسية في حلب مباراة فريدة بكرة القدم بين فريق نزلائه المرضى وبين فريق أطباء المشفى، انتهت بفوز كبير لفريق المرضى على أطبائهم.

    صافرة الحكم على أرض الملعب العشبي أذنت ببدء المباراة الفريدة، بلاعبيها وجمهورها ومشجعيها، لتتحول الكرة إلى جزء من العلاج النفسي لمرضى يحبون اللعبة ويواجهون أطباء يحملون قيمة الإنسان والإنسانية بقلوبهم.

    ما أن يُذكر اسم مشفى الدويرينية (التسمية الشعبية لمشفى ابن خلدون)، حتى تقفز إلى مخيلة من يسمعها من الحلبيين صورة (مشفى المجانين)!! كتهمة أو وصمة.. ولكن واقع الحال يختلف في مشفى "ابن خلدون" الذي تمت إعادة تأهيله بعد تحرير المحافظة من الجماعات الإرهابية، ليستعيد دوره في تقديم العلاج والرعاية للمرضى العقليين والنفسيين.

    "هذه المباراة (كرنفال) رياضي يسهم بتدريب المرضى ويساعدهم في الاندماج مع المجتمع بشكل مباشر"، هذا ما أوضحه لـ "سبوتنيك" الدكتور بسام حايك مدير عام هيئة مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية، مشيراً إلى أن هذه المباراة هي فاتحة دوري يجري تنظيمه ويضم فرقاً متعددة مثل فريق للمرضى وفريق للأطباء وفريق للممرضين.

    ومع أن أبطال هذه المباراة ليسوا نجوماً أو محترفين في كرة قدم، ولكنها سابقة من نوعها جعلت من المريض والطبيب أنداداً لبعضهم البعض بلحمة إنسانية لافتة، وحولت من هذا التحدي الرياضي إلى برنامج للمرضى لتحقيق المزيد من الاندماج بالمجتمع، حيث كشفت المباراة عن أساليب للعلاج غير التقليدي، وقدمت صورة غير نمطية عن المرضى النفسيين والأطباء الذين يعملون بهذا التخصص، ولاحت بارقة أمل في أساليب دمجهم يوماً ما بالمجتمع.

    وعن تسخير الرياضة في العلاج يقول الدكتور "زياد العمري" أحد أعضاء فريق أطباء المشفى: "مفاجأة سارة لنا أن نشارك بهذه المباريات، من أجل التواصل  مع المرضى، وهي فكرة متميزة لأن الرياضة تقدم جزءا من الشفاء".

    لم يتوقع فريق نزلاء مشفى "ابن خلدون" لكرة القدم أن يهزوا شباك فريق الأطباء ثلاث مرات بتلك الكرة معلنين فوزهم مقابل تسجيل الأطباء لهدفين، ومع كل الجهود التي بذلها فريق المرضى ليثبت قدراته الرياضية إلا أن الحماس لإكمال المباراة بدا جلياً، وخاصة مع الحماسة التي أظهرها المشجعون "المرضى".

    مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية في حلب يقيم مباراة فريدة لكرة القدم بين فريق نزلائه المرضى وبين فريق أطباء المشفى
    © Sputnik . Mustafa Rustom
    مشفى "ابن خلدون" للأمراض العقلية والنفسية في حلب يقيم مباراة فريدة لكرة القدم بين فريق نزلائه المرضى وبين فريق أطباء المشفى

    حضر المباراة أحد نجوم اللعبة بالمحافظة وهو المدرب "عبادة السيد" حيث تحدث عن المباراة لـ "سبوتنيك" قائلاً: "هي بادرة مميزة من قبل إدارة المشفى، يترافق ذلك باهتمام رياضي مميز كعلاج بالإضافة للمعالجة الفيزيائية وشاهدنا تطوراً ملحوظاً بسبل الراحة المتوفرة للنزلاء في المستشفى، وندعو للمرضى بالشفاء، كما ندعو النجوم الرياضيين وغيرهم لزيارة المشفى وتقديم الدعم النفسي للمرضى، لأن الناس يأخذون فكرة سلبية عنهم".

    مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية في حلب يقيم مباراة فريدة لكرة القدم بين فريق نزلائه المرضى وبين فريق أطباء المشفى
    © Sputnik . Mustafa Rustom
    مشفى "ابن خلدون" للأمراض العقلية والنفسية في حلب يقيم مباراة فريدة لكرة القدم بين فريق نزلائه المرضى وبين فريق أطباء المشفى

    الحكم الدولي "عبد الله بصلحلو " الذي أشرف على تحكيم المباراة، عبر لـ "سبوتنيك" عن سعادته بتحكيم هذا التحدي، موضحاً أنها المرة الأولى التي يحكم فيها مثل هذه المباراة، وأضاف: "هدفنا تقديم الدعم للمرضى ودمجهم بالمجتمع وهذه المباراة جرت بأداء مميز من قبل فريقي المرضى والأطباء، وبعيداً عن التقييم الفني فإن المباراة تحمل رسالة اجتماعية وإنسانية" فريدة.

    بدورهم، عبر المرضى المشاركون في المباراة عن سعادتهم بفوزهم الساحق على أطبائهم، وفرحتهم بهذا الإنجاز، متمنين المشاركة في المزيد من التحديات.

    انظر أيضا:

    احتفالات حلب تعيد إلى الذاكرة مشاعر لا تنسى في عيد الميلاد
    حلب... عندما تحول الزمن إلى تاريخ... عامان على الانتصار
    الاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير حلب من المسلحين
    سوريا... إضاءة شجرة عيد الميلاد في حلب (فيديو+ صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا اليوم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق إسبانيا - سائقا السياراة الصغيرة ميني الإسبانيان ناني روما ومساعده ألكسندر هارو برافو، خلال المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2019 بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا، بيرو 8 يناير/ كانون الثاني 2019
    تعرجات الصحاري ليست عائقا أمام وحوش "رالي داكار 2019"
    موقف جديد من الديك الفرنسي تجاه الأسد السوري!
    موقف جديد من "الديك الفرنسي" تجاه الأسد
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك