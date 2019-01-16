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14:49 16 يناير/ كانون الثاني 2019
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    6 حيل تزيد الاستفادة من محرك البحث "غوغل"

    © AP Photo / Paul Sakuma
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    أصبح محرك البحث الشهير "غوغل"، عصب تصفح شبكة الإنترنت لملايين المستخدمين حول العالم، إلا أن عدم دراية بعضهم بما يتيحه هذ المحرك العملاق من مزايا قد يفوت فرصة تعظيم الاستفادة من إمكاناته.

    وقدم موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي قائمة بمجموعة حيل يمكن القيام به عند استخدام محرك البحث "غوغل" عوض الاكتفاء بعمليات البحث البسيطة بين الفينة والأخرى.

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    © AP Photo / Jeff Chiu
    غوغل تطرح ميزة استثنائية لمستخدمي "أندرويد"
    تتحدث الميزة الأولى عن البحث المتقدم، إذ يمكن البحث عن أشياء تم نشرها في شهر معين من إحدى السنوات، كما يستطيع الباحث أيضا تحديد اللغة، وتساعد هذه الخاصية على عرض نتائج أكثر نفعا.

    وبشأن البحث عن الصور، فيمكن للمستخدم تحديد حجم الصورة المرادة إلى جانب جوانب دقيقة أخرى مثل الألوان وحقوق الملكية الفكرية، ما يتيح نتائج أكثر تحديدا وملاءمة لرغبات الباحث.

    ولانتقاء نتائج أكثر تحديدا يمكن للمستخدم إضافة علامة (+) قبل وبعد الكلمة الأهم في الجملة، أما عند البحث عن كلمة ما في المنصات الاجتماعية، يتوجب على المستخدم أن يضيف علامة (@) أو علامة (#) للبحث في الهاشتاغات وإذا كنت لا تعرف كلمة من الكلمات فضع مكانها نجمة (*).

    ويقدم "غوغل" خدم الأرصاد الجوية فبمجرد كتابة كلمة الطقس في مدينة ما، سيقوم المحرك بعرض معلومات تفصيلية عن الأمر في العاصمة الفرنسية خلال يوم البحث والأيام الموالية.

    وتفيد خدمة البريد الإلكتروني في غوغل (جي ميل)، بتذكير المستخدم بالمواعيد المهمة، وإخباره بموعد تحليق الطائرات حتى تذهب إلى المطار، ولا داعي للقلق بشأن الخصوصية في هذا الصدد، إذ أن الأمر متعلق بحساب شخصي، فغوغل يعرض هذه الأمور أمامك فقط دون الآخرين.

    ويخفى على كثير من المستخدمين خاصية العد التنازل أو (تايمر) التي يقدمها غوغل، وهو مضبوط بشكل افتراضي ليبدأ العد التنازلي من خمس دقائق، إلا أنه يمكن ضبطه على أي وقت، كل ما عليك هو كتابة كلمة Timer في خانة البحث. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حيل, بحث, غوغل
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