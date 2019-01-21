تقرير: الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى اتساع وستؤدي إلى غضب عالمي

أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام إنترناشيونال الخيرية، بيني بيانيما، اليوم الاثنين، أن أنظمة الضرائب في العالم تثقل كاهل الفقراء ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ونقل موقع "cnbc" الأمريكي تقرير المنظمة الجديد أن العام الماضي شهد ظهور ملياردير جديد كل يومين على مدى العام الماضي في الوقت الذي شهد فيه الأكثر فقرا، وهم نحو نصف سكان العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة 11 بالمئة.

وقالت بيانيما في مقابلة إن ثروات المليارديرات زادت بنسبة 12 بالمئة العام الماضي أو بمعدل 2.5 مليار يوميا في حين تقلصت ثروات 3.8 مليار شخص هم الأكثر فقرا في العالم بمعدل 500 دولار يوميا.

وقالت أوكسفام إن الضرائب المفروضة على الأغنياء وعلى الشركات جرى تخفيضها في العقود الأخيرة.

وتابعت بيانيما أن الحكومات عندما تفشل في محاسبة الأثرياء ضريبيا تنقل العبء الضريبي للفقراء عن طريق ضرائب على الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة.