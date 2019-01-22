رجل يلقي بتوأم حديث الولادة في حاوية القمامة (فيديو)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة إلقاء رجل لتوأم حديث الولادة في حاوية القمامة بمدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية.

وأقدم رجل صيني الجنسية على وضع طفلين في أكياس بلاستيكية، والقى بهما في حاوية القمامة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وعثر على الطفلين عن طريق الصدفة من قبل عامل نظافة، وأبلغ الجهات المختصة عن الحادث، ليتم نقلهما على الفور إلى المستشفى.

وفارق الحياة أحد الرضيعين، بينما يرقد الثاني في مستشفى شيان، بحالة حرجة بحسب الأطباء.

وقال عامل النظافة، في وقت لاحق، إنه ظن أن الرجل ألقى ببعض الملابس القديمة التي قد تفيده، ولكنه سرعان ما عثر على الطفلين في الأكياس.

بدورها كثفت الشرطة من تحقيقاتها لتحديد هوية الطفلين والرجل الذي ألقى بهما، ومعرفة ما إذا كان والدهما.