إغلاق أحد أكبر مصانع "نوتيلا" في العالم

نقلت شبكة "يورو نيوز" أن المصنع الموجود في بلدة فيلر إيكال، شمال غربي فرنسا، أُغلق بعد تقرير لخبراء، أظهر وجود مشكلة في خلطة شيكولاتة "نوتيلا" و"كيندر بوينو"، في هذا المصنع.
وتحتوي شيكولاتة نوتيلا على 56% سكر، تخضع لمساءلة القانون الفرنسي، الذي أجبر منافذ البيع على رفع سعر هذا المنتج لدعم المزارعين.
وأعلنت شركة "فيريرو" الإيطالية، عملاق صناعة منتجات الشيكولاتة عن حاجتها إلى 60 ذواقا، لاختبار مذاق منتجاتها الشهيرة.
وذكر موقع getsurrey البريطاني إن الشركة اشترطت في المتقدمين لشغل وظيفة الذواق أن يحب الشوكولاتة وطعم البندق، وأن يكون راغبا في السفر إلى معامل الشركة في مدينة ألبا الإيطالية.
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