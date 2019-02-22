إغلاق أحد أكبر مصانع "نوتيلا" في العالم

قررت شركة "فيريرو" الإيطالية إغلاق أحد أكبر مصانع شوكولاتة "نوتيلا" في العالم، بعد تعرضها لمشاكل تتعلق بجودة المنتج.

نقلت شبكة "يورو نيوز" أن المصنع الموجود في بلدة فيلر إيكال، شمال غربي فرنسا، أُغلق بعد تقرير لخبراء، أظهر وجود مشكلة في خلطة شيكولاتة "نوتيلا" و"كيندر بوينو"، في هذا المصنع.

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يشار إلى أن هذا المصنع ينتج نحو 60 ألف عبوة نوتيلا يوميا، يتم تصدير ربعها تقريبا، مع العلم أن عملية الإغلاق هذه لن تؤثر على خط الإنتاج والإمداد إلى منافذ البيع، فيما تجري تحقيقات لمعرفة سبب هذه المشكلة، وأن الإنتاج سيستأنف في هذا المصنع بعد مدة.

وتحتوي شيكولاتة نوتيلا على 56% سكر، تخضع لمساءلة القانون الفرنسي، الذي أجبر منافذ البيع على رفع سعر هذا المنتج لدعم المزارعين.

وأعلنت شركة "فيريرو" الإيطالية، عملاق صناعة منتجات الشيكولاتة عن حاجتها إلى 60 ذواقا، لاختبار مذاق منتجاتها الشهيرة.

وذكر موقع getsurrey البريطاني إن الشركة اشترطت في المتقدمين لشغل وظيفة الذواق أن يحب الشوكولاتة وطعم البندق، وأن يكون راغبا في السفر إلى معامل الشركة في مدينة ألبا الإيطالية.