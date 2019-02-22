طيار أسترالي "يشعر بالضجر" يقدم على تصرف غريب خلال الرحلة

“I’m bored”: Cheeky pilot gets ‘creative’ on a test flight over South Australia. Report in 7 News at 4pm and 6pm. #7News pic.twitter.com/8zOMffuUpi — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) February 20, 2019

وذكر موقع "ذي ريجيستر" إن الطيار أقلع من مطار بارافيلد، الثلاثاء الماضي، في مهمة استهدفت فحص محرك طائرته. لكن تلك المهمة استمرت لساعتين، حيث قرر الطيار القيام بمهمة أخرى وهي رسم مسار طيران مميز على شاشات الرادار، حيث كتب من خلاله عبارة "أشعر بالملل".

وأعلنت السلطات الأسترالية أن الطيار لم يخرق قوانين الطيران، فيما أظهرت صورا متداولة عبر تويتر ما قام به الطيار في الجو، وأظهرت صور الرادار التي التقطت المسار الذي شكله خلال رحلته الجوية.